Роттердам+: экс-глава НКРЭКП Вовк скрывается в Брюсселе, - Холодницкий
Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНИАН.
"Господин Вовк почему-то решил пойти по стопам одного из народных депутатов, которые уже 3 года скрываются от следствия, и решил коммуницировать с правоохранительными органами через Facebook. По последней информации, с апреля он находится в Брюсселе", - заявил Холодницкий.
Напомним, 5 сентября Соломенский районный суд Киева дал разрешение на арест Вовка.
Экс-главу Нацкомиссии Дмитрия Вовка подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедренной НКРЭКП формулы "Роттердам плюс". Подозрение Вовку вручили заочно. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал.
20 августа Вовка объявили в международный розыск.
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