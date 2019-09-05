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Espreso.tvОбществоРоттердам+: экс-глава НКРЭКП Вовк скрывается в Брюсселе, - Холодницкий

Роттердам+: экс-глава НКРЭКП Вовк скрывается в Брюсселе, - Холодницкий


фото: ua.news
Бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк скрывается от следствия в Брюсселе

Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНИАН.

"Господин Вовк почему-то решил пойти по стопам одного из народных депутатов, которые уже 3 года скрываются от следствия, и решил коммуницировать с правоохранительными органами через Facebook. По последней информации, с апреля он находится в Брюсселе", - заявил Холодницкий.

Напомним, 5 сентября Соломенский районный суд Киева дал разрешение на арест Вовка.

Экс-главу Нацкомиссии Дмитрия Вовка подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедренной НКРЭКП формулы "Роттердам плюс". Подозрение Вовку вручили заочно. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал.

20 августа Вовка объявили в международный розыск.

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