"АрселорМиттал" заявила, что их снова обыскивает СБУ

5 сентября, 2019, 17:53

По утверждению "АрселорМиттал" Кривой Рог" сотрудники Службы безопасности Украины 5 сентября вернулись в компанию для проведения проверок

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Правоохранители совместно со специалистами областной экологической инспекции проводят измерения на стационарных источниках выбросов. Предприятие со своей стороны создает все условия для представителей СБУ, которая продолжает расследование уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид")", - отмечается в пресс-релизе "АрселорМиттал".

В компании также сообщили, что с внеплановой проверкой на объекте предприятия пришли представители Государственной инспекции ядерного регулирования, однако им в проверке отказали. Причиной отказа в доступе к предприятию стало то, что основанием для проверки стало письмо СБУ, который Государственная инспекция предъявить отказалась. Также в компании считают, что аналогичную проверку радиации уже проводили и нарушений не обнаружили.

"АрселорМиттал Кривой Рог" продолжит следить за развитием событий и информировать украинские и международные СМИ о давлении на крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины со стороны государственных органов власти всех уровней", - добавили в компании.