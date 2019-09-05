"АрселорМиттал" заявила, что их снова обыскивает СБУ
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Правоохранители совместно со специалистами областной экологической инспекции проводят измерения на стационарных источниках выбросов. Предприятие со своей стороны создает все условия для представителей СБУ, которая продолжает расследование уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид")", - отмечается в пресс-релизе "АрселорМиттал".
В компании также сообщили, что с внеплановой проверкой на объекте предприятия пришли представители Государственной инспекции ядерного регулирования, однако им в проверке отказали. Причиной отказа в доступе к предприятию стало то, что основанием для проверки стало письмо СБУ, который Государственная инспекция предъявить отказалась. Также в компании считают, что аналогичную проверку радиации уже проводили и нарушений не обнаружили.
"АрселорМиттал Кривой Рог" продолжит следить за развитием событий и информировать украинские и международные СМИ о давлении на крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины со стороны государственных органов власти всех уровней", - добавили в компании.
- Напомним, 17 июля в Кривом Роге СБУ завела уголовное дело за загрязнение экологии.
- 20 июля стало известно, что в Кривом Роге Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате Arcelor Mittal.
- В СНБО отреагировали на обыски СБУ на Arcelor Mittal
- Исполняющий обязанности главы СБУ опроверг информацию о том, что работники органа госбезопасности арестовали оборудование "АрселорМиттал", сорвав таким образом инвестиции $ 150 млн
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