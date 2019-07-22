Баканов о действиях на "АрселорМиттал": СБУ не арестовывала ни счета, ни оборудование
Об этом сообщил Иван Баканов во время брифинга СБУ, передает Еспресо.TV.
Баканов опроверг тезисы, которые навел в своем обращении исполняющий обязанности генерального директора "Arcelor Mittal Кривой Рог" Александр Иванов.
Что касается обысков до 1 часа ночи, исполняющий обязанности председателя СБУ отметил, что обыски проходили корректно.
"В первый день, когда я попал в СБУ, сотрудникам была дана инструкция не "кошмарить" бизнес. В том числе не кошмарить его и во время обысков. Обыск - это законное следственное действие, чтобы получить определенные доказательства. Инструкция была проста: если делаете обыски, обращайтесь сверхкорректно", - сообщил Баканов.
Александр Иванов сообщал, что следственные действия СБУ заморозили инвестиции мощного международного инвестора в размере $150 млн. Также отмечалось, что СБУ пыталась вывезти оборудование "АрселорМиталл" в качестве вещественного доказательства.
"Мы ничего не арестовывали: ни счета, ни оборудование. В принципе арестовать и вывезти то, о чем говорили в "АрселорМиталл", невозможно. Все что говорилось в интернете - манипуляция. По моему личному мнению, работники "АрселорМиталл" препятствовали предоставлению документов и максимально затягивался время, чтобы вызвать резонанс общества, чтобы прикрыть какое-то иное событие", - заявил Баканов.
- Напомним, 17 июля в Кривом Роге СБУ завела уголовное дело за загрязнение экологии.
- 20 июля стало известно, что в Кривом Роге Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате Arcelor Mittal.
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