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Espreso.tvОбществоБаканов о действиях на "АрселорМиттал": СБУ не арестовывала ни счета, ни оборудование

Баканов о действиях на "АрселорМиттал": СБУ не арестовывала ни счета, ни оборудование


фото: zik
Исполняющий обязанности председателя СБУ опроверг информацию о том, что работники органа госбезопасности арестовали оборудования "АрселорМиттал", сорвав таким образом инвестиции в $150 млн

Об этом сообщил Иван Баканов во время брифинга СБУ, передает Еспресо.TV.

Баканов опроверг тезисы, которые навел в своем обращении исполняющий обязанности генерального директора "Arcelor Mittal Кривой Рог" Александр Иванов.

Что касается обысков до 1 часа ночи, исполняющий обязанности председателя СБУ отметил, что обыски проходили корректно.

"В первый день, когда я попал в СБУ, сотрудникам была дана инструкция не "кошмарить" бизнес. В том числе не кошмарить его и во время обысков. Обыск - это законное следственное действие, чтобы получить определенные доказательства. Инструкция была проста: если делаете обыски, обращайтесь сверхкорректно", - сообщил Баканов.

Александр Иванов сообщал, что следственные действия СБУ заморозили инвестиции мощного международного инвестора в размере $150 млн. Также отмечалось, что СБУ пыталась вывезти оборудование "АрселорМиталл" в качестве вещественного доказательства.

"Мы ничего не арестовывали: ни счета, ни оборудование. В принципе арестовать и вывезти то, о чем говорили в "АрселорМиталл", невозможно. Все что говорилось в интернете - манипуляция. По моему личному мнению, работники "АрселорМиталл" препятствовали предоставлению документов и максимально затягивался время, чтобы вызвать резонанс общества, чтобы прикрыть какое-то иное событие", - заявил Баканов.

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