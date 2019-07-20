В СНБО отреагировали на обыски СБУ на Arcelor Mittal
20 июля, 2019, 21:06
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отреагировал на обыски, которые СБУ проводит в Кривом Роге на металлургическом комбинате Arcelor Mittal
Об этом Данилюк сообщил в facebook.
"Тревожный вызов. Разбираюсь...", - написал Данилюк.
Таким образом он отреагировал на видеообращение, которое 20 июля выложил исполняющий обязанности генерального директора "Arcelor Mittal Кривой Рог" Александр Иванов, сообщивший об обысках на металлургическом комбинате.
- Напомним, 17 июля в Кривом Роге СБУ завела уголовное дело за загрязнение экологии.
- 20 июля стало известно, что в Кривом Роге Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате Arcelor Mittal.
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