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Espreso.tvОбществоВ СНБО отреагировали на обыски СБУ на Arcelor Mittal

В СНБО отреагировали на обыски СБУ на Arcelor Mittal


фото: ukrinform.ua
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отреагировал на обыски, которые СБУ проводит в Кривом Роге на металлургическом комбинате Arcelor Mittal

Об этом Данилюк сообщил в facebook.

"Тревожный вызов. Разбираюсь...", - написал Данилюк.

Таким образом он отреагировал на видеообращение, которое 20 июля выложил исполняющий обязанности генерального директора "Arcelor Mittal Кривой Рог" Александр Иванов, сообщивший об обысках на металлургическом комбинате.

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