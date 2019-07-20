В Кривом Роге СБУ проводит обыски в компании Arcelor Mittal

20 июля, 2019, 20:31

В Кривом Роге Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате Arcelor Mittal

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Об обысках сообщили на металлургическом комбинате.

"Сегодня, в выходной день, накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в "Arcelor Mittal Кривой Рог" проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", - говорится в заявлении компании.

"Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском в современный, новый объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения", - рассказал исполняющий обязанности генерального директора "Arcelor Mittal Кривой Рог" Александр Иванов.

Он напомнил, что предприятие подозревают в экоциде, хотя у них есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в частности внеплановая в апреле текущего года.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий по улучшению состояния окружающей среды с представителями офиса президента", - сказал Иванов.

И. о. гендиректора заверил в готовности к сотрудничеству в законодательном поле, но заявил, что обыск выглядит несколько нелогичными и ставит под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации комбината.

Иванов призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на эту ситуацию и помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти.

В СБУ подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по экоциду, открытого ранее.