В Кривом Роге СБУ проводит обыски в компании Arcelor Mittal
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Об обысках сообщили на металлургическом комбинате.
"Сегодня, в выходной день, накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в "Arcelor Mittal Кривой Рог" проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", - говорится в заявлении компании.
"Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском в современный, новый объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения", - рассказал исполняющий обязанности генерального директора "Arcelor Mittal Кривой Рог" Александр Иванов.
Он напомнил, что предприятие подозревают в экоциде, хотя у них есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в частности внеплановая в апреле текущего года.
"Мы подтвердили нашу готовность к новой комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий по улучшению состояния окружающей среды с представителями офиса президента", - сказал Иванов.
И. о. гендиректора заверил в готовности к сотрудничеству в законодательном поле, но заявил, что обыск выглядит несколько нелогичными и ставит под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации комбината.
Иванов призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на эту ситуацию и помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти.
В СБУ подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по экоциду, открытого ранее.
- Напомним, 17 июля в Кривом Роге СБУ завела уголовное дело за загрязнение экологии .
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