Одесские депутаты собирают подписи, чтобы пересмотреть увольнение Ройтбурда
Об этом сообщил глава депутатской фракции ВО "Батькивщина" в Одесском облсовете Олег Радковский, передает Укринформ.
"Мы решили начать сбор подписей за проведение внеочередной сессии облсовета, чтобы повторно рассмотреть вопрос о руководстве художественного музея. В среду этот вопрос был рассмотрен на 26-й сессии без предварительного обсуждения на профильной депутатской комиссии и внесен в повестку дня с голоса. Мы считаем, что следует обсудить результаты работы директора музея Александра Ройтбурда и отклонить необоснованное решение о расторжении с ним контракта", - отметил Радковский.
По его словам, 26-я сессия облсовета собиралась в спешке.
"Я едва успел добраться, чтобы принять участие в работе сессии. Вопроса о директоре музея Ройтбурде в повестке дня не было. Я и большинство членов фракции проголосовали против необоснованного увольнения Ройтбурда с должности, а два депутата нашей фракции после голосования отозвали свои голоса, поданные за расторжении контракта с директором музея", - рассказал Радковский.
Кроме того, сам Ройтбурд добавил, что вместе с адвокатом Александром Щукиным обжалует решение 26-й сессии в суде.
- Напомним, 4 сентября Одесский облсовет уволил Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
- Украинский художник Александр Ройтбурд назвал решение о своем увольнении с должности директора Одесского художественного музея чьим-то "договорняки".
- Ройтбурд обжаловать в суде увольнение из Одесского музея.
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