Одесские депутаты собирают подписи, чтобы пересмотреть увольнение Ройтбурда

5 сентября, 2019, 15:35

Группа одесских депутатов начала сбор подписей за созыв внеочередной 27 сессии облсовета, чтобы повторно пересмотреть целесообразность расторжения контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом

Об этом сообщил глава депутатской фракции ВО "Батькивщина" в Одесском облсовете Олег Радковский, передает Укринформ.

"Мы решили начать сбор подписей за проведение внеочередной сессии облсовета, чтобы повторно рассмотреть вопрос о руководстве художественного музея. В среду этот вопрос был рассмотрен на 26-й сессии без предварительного обсуждения на профильной депутатской комиссии и внесен в повестку дня с голоса. Мы считаем, что следует обсудить результаты работы директора музея Александра Ройтбурда и отклонить необоснованное решение о расторжении с ним контракта", - отметил Радковский.

По его словам, 26-я сессия облсовета собиралась в спешке.

"Я едва успел добраться, чтобы принять участие в работе сессии. Вопроса о директоре музея Ройтбурде в повестке дня не было. Я и большинство членов фракции проголосовали против необоснованного увольнения Ройтбурда с должности, а два депутата нашей фракции после голосования отозвали свои голоса, поданные за расторжении контракта с директором музея", - рассказал Радковский.

Кроме того, сам Ройтбурд добавил, что вместе с адвокатом Александром Щукиным обжалует решение 26-й сессии в суде.