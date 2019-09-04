"Решения в сфере психопатологии": Ройтбурд будет обжаловать в суде увольнение из Одесского музея

4 сентября, 2019, 16:08

Украинский художник Александр Ройтбурд подаст протест на решение о своем увольнении с должности директора Одесского художественного музея

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

Вопрос об увольнении Ройтбурда внес в повестку дня "с голоса" внефракционный депутат Алексей Кобыльников.

Предыдущие попытки не увенчались успехом - 16 августа освободить Ройтбурда уже предлагали депутаты фракции "Оппозиционный блок" Виталий Саутенков и Роман Сеник. Этот вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда сняли. На этот раз оппонентам директора удалось найти 51 голос. и они приняли решение об увольнении.

"Это неправомерное решение, оно противоречит и здравому смыслу, и законодательству. Это решение, скорее, в сфере психопатологии, чем юриспруденции, поэтому борьба будет", - подчеркнул Ройтбурд.

В зале областного совета Ройтбурда защищали отдельные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Максим Свичинский и Юрий Басюк и и.о. главы облгосадминистрации Светлана Шаталова.

"Традиционно несколько депутатов пытаются поднять вопрос Художественного музея. До каких пор у вас будет превалировать личное перед общественным? На 49 объектов увеличилась коллекция музея. Вас не интересуют достижения Ройтбурда как менеджера", - заявила Шаталова.

Все остальные депутаты фракции БПП, кроме Николая Авилова, поддержали решение об увольнении. За увольнение также голосовали фракции "Оппозиционный блок", "Доверяй делам", отдельные депутаты "Батькивщины" и других фракций.

Представитель "Оппозиционного блока" Александр Адзеленко напомнил, что директора музея назначили против решения областного совета - это сделал предыдущий председатель облгосадминистрации Максим Степанов. В конце концов против увольнения Ройтбурда голосовали только три депутата.

Несколько дней назад в музее произошел конфликт между бывшим директором Виталием Абрамовым и приглашенным лектором Павлом Голубевым.

Абрамов, по словам Ройтбурда, не хотел пускать специалиста по творчеству художника Константина Сомова в архивы, ссылаясь на антирекомендацию российских коллег - письмо от искусствоведа Елены Яковлевой. Демонстрировать письмо Абрамов отказался, а потом обвинил Голубева в физическом нападении. Свидетелей тогда рядом якобы не было. Обстоятельства дела зафиксировали правоохранители.

Именно этот конфликт был использован как предлог для новой попытки увольнения, утверждает Ройтбурд. "Радио Свобода" не удалось получить комментарий Виталия Абрамова - его телефон был выключен. Как рассказала ранее Ройтбурду жена Абрамова, тот попал в больницу.