Одесский облсовет уволил Ройтбурда с должности директора музея

4 сентября, 2019, 11:45

Одесский областной совет все же разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом

За его увольнение проголосовал 51 депутат, передает "Думская".

Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобильникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея и издевается над ними.

Категорически против увольнения Ройтбурда выступила временно исполняющий обязанности главы ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.

"Ваша настойчивость не имеет границ. Ваши договорняки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?", - отметила она.

Против высказался и депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Басюк: "Он известный художник, это человек, который возрождает музей", - заявил он и перечислил заслуги Ройтбурда.

Сам Ройтбурд в Facebook прокомментировал свое увольнение: "Итак сессия облсовета меня уволила. Попкорн выбрасывать рано "