Одесский облсовет уволил Ройтбурда с должности директора музея
За его увольнение проголосовал 51 депутат, передает "Думская".
Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобильникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея и издевается над ними.
Категорически против увольнения Ройтбурда выступила временно исполняющий обязанности главы ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.
"Ваша настойчивость не имеет границ. Ваши договорняки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?", - отметила она.
Против высказался и депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Басюк: "Он известный художник, это человек, который возрождает музей", - заявил он и перечислил заслуги Ройтбурда.
Сам Ройтбурд в Facebook прокомментировал свое увольнение: "Итак сессия облсовета меня уволила. Попкорн выбрасывать рано "
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень