Ройтбурд назвал свое увольнение с должности директора музея "договорняком"

4 сентября, 2019, 18:23

Украинский художник Александр Ройтбурд назвал решение о своем увольнении с должности директора Одесского художественного музея чьим-то "договорняком"

Об этом художник заявил в эфире Еспресо.TV.

"Происходит пренебрежение законом и юридическими нормами, также происходит договорняк", - рассказал Ройтбурд.

Художник отметил, что его личность на должности директора музея - "это религиозная проблема специфических депутатов из Оппоблока".

"Независимо от того, под каким флагом депутаты зашли в облсовет, они имеют общие экономические интересы. Они могут выступать с трибуны друг против друга, но давно превратились в единую коррупционную систему", - пояснил он.

Ройтбурд отметил, что планирует сначала проконсультироваться с юристами и пройти весь путь до самой верхушки.

"В Одессе могут что-то купить, а в Киеве решение суда будет беспристрастным", - добавил художник.