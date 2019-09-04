Ройтбурд назвал свое увольнение с должности директора музея "договорняком"
Об этом художник заявил в эфире Еспресо.TV.
"Происходит пренебрежение законом и юридическими нормами, также происходит договорняк", - рассказал Ройтбурд.
Художник отметил, что его личность на должности директора музея - "это религиозная проблема специфических депутатов из Оппоблока".
"Независимо от того, под каким флагом депутаты зашли в облсовет, они имеют общие экономические интересы. Они могут выступать с трибуны друг против друга, но давно превратились в единую коррупционную систему", - пояснил он.
Ройтбурд отметил, что планирует сначала проконсультироваться с юристами и пройти весь путь до самой верхушки.
"В Одессе могут что-то купить, а в Киеве решение суда будет беспристрастным", - добавил художник.
- 4 сентября Одесский облсовет освободил Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея
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