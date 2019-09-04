Ураган "Дориан": в США объявлен режим ЧС

4 сентября, 2019, 11:02

Правительство США утвердило декларацию о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина в связи с ураганом "Дориан"

Об этом сообщает NBC News.

"Правительство США во вторник вечером утвердило чрезвычайную декларацию для Северной Каролины накануне смертоносного шторма, который медленно приближается", - говорится в сообщении.

Чиновники многих штатов от Флориды до Вирджинии призвали местных жителей серьезно воспринять угрозу "Дориана".

Несмотря на то, что наблюдатели снизили категорию шторма ко второй категории, "Дориан" все еще остается мощным. Ураган уже нанес серьезный ущерб двум большим багамским островам - Абако и Большой Багама. В результате стихийного бедствия на островах погибли семь человек.

После того как ураган "Дориан" пройдет Багамские острова, он коснется юго-восточного побережья США. Режим ЧС и эвакуации уже был объявлен во Флориде, Джорджии и Южной Каролине.