Число жертв урагана "Дориан" возросло до семи
4 сентября, 2019, 08:20
На Багамах количество погибших в результате урагана "Дориан" возросло до семи
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы можем ожидать больше смертей. Это лишь предварительная информация ", - заявил багамский премьер-министр Губерт Миннис.
Сейчас категорию урагана снизили с пятой до второй. Согласно прогнозам синоптиков, в течение 36 часов "Дориан" подойдет "опасно близко" к берегам Флориды. Максимальная скорость ветра составляет 176 километров в час.
Из-за урагана "Дориан" в американских штатах Флорида, Южная Каролина и Джорджия объявили о частичной эвакуации.
- Напомним, ранее власти Багам сообщали о пяти погибших и 21 травмированном.
- Национальное управление океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) опубликовало видео пролета самолета через эпицентр урагана "Дориан".
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