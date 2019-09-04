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Espreso.tvОбществоЧисло жертв урагана "Дориан" возросло до семи

Число жертв урагана "Дориан" возросло до семи

На Багамах количество погибших в результате урагана "Дориан" возросло до семи

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы можем ожидать больше смертей. Это лишь предварительная информация ", - заявил багамский премьер-министр Губерт Миннис.

Сейчас категорию урагана снизили с пятой до второй. Согласно прогнозам синоптиков, в течение 36 часов "Дориан" подойдет "опасно близко" к берегам Флориды. Максимальная скорость ветра составляет 176 километров в час.

Из-за урагана "Дориан" в американских штатах Флорида, Южная Каролина и Джорджия объявили о частичной эвакуации.

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