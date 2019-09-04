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Espreso.tvМирТурция направила военных в Россию учиться управлять С-400

Турция направила военных в Россию учиться управлять С-400

Военнослужащие ВВС Турции начали обучение в России, в ходе которого будут осваивать ЗРК С-400
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на минобороны Турции.

"В рамках проекту по системам противовоздушной и противоракетной обороны дальнего действия С-400, в российском городе Гатчина начались учения с участием личного состава ВВС Турции", - указано в заявлении минобороны.

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Как известно, 27 августа было сообщено о начале второго этапа поставки ЗРК С-400 из РФ в Турцию. Сейчас больше сообщений о прибытии новых самолетов не поступает.

Недавно Турция заявила о том, что нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США продолжит покупать системы С-400 в России.

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