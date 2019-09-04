Стала известна соперница Свитолиной в полуфинале US Open
4 сентября, 2019, 09:50
Серена Уильямс победила Цян Ван и встретится с Элиной Свитолиной в полуфинальном матче US Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинальном матче US Open будет Серена Уильямс. В четвертьфинальном поединке американка без проблем разобралась с соперницей из Китая Цян Ван (6: 1, 6: 0).
В рейтинге WTA Серена Уильямс находится на 8-м месте, а Элина Свитолина является 5-й ракеткой мира.
- 3 сентября, в четвертьфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
- 17 сентября 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла турнир ITF в израильском городе Кирьят-Шимон.
- Недавно украинская теннисистка Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.
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