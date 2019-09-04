Стала известна соперница Свитолиной в полуфинале US Open

4 сентября, 2019, 09:50

Серена Уильямс победила Цян Ван и встретится с Элиной Свитолиной в полуфинальном матче US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинальном матче US Open будет Серена Уильямс. В четвертьфинальном поединке американка без проблем разобралась с соперницей из Китая Цян Ван (6: 1, 6: 0).

В рейтинге WTA Серена Уильямс находится на 8-м месте, а Элина Свитолина является 5-й ракеткой мира.