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Espreso.tvСпортСтала известна соперница Свитолиной в полуфинале US Open

Стала известна соперница Свитолиной в полуфинале US Open


фото: REUTERS
Серена Уильямс победила Цян Ван и встретится с Элиной Свитолиной в полуфинальном матче US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинальном матче US Open будет Серена Уильямс. В четвертьфинальном поединке американка без проблем разобралась с соперницей из Китая Цян Ван (6: 1, 6: 0).

В рейтинге WTA Серена Уильямс находится на 8-м месте, а Элина Свитолина является 5-й ракеткой мира.

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