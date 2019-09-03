Украинская теннисистка Свитолина вышла в полуфинал US Open
3 сентября, 2019, 20:54
В четвертьфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Джоанну Конту и вышла в полуфинал турнира Большого шлема
Об этом сообщает Еспресо.TV.
3 сентября в Нью-Йорке в рамках турнира Большого шлема US Open, пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина победила соперницу из Великобритании Джоанну Конту в двух сетах - 6: 4, 6: 4 - и впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.
Следующей соперницей Свитолиной будет победительница пары Серена Уильямс (США) - Цян Ван (Китай), которые встретятся 4 сентября. Уильямс сейчас является 8-й в рейтинге WTA, а Цян Ван восемнадцатой.
- 17 сентября 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла турнир ITF в израильском городе Кирьят-Шимон.
- Недавно украинская теннисистка Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
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