Украинская теннисистка Свитолина вышла в полуфинал US Open

3 сентября, 2019, 20:54

В четвертьфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Джоанну Конту и вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Об этом сообщает Еспресо.TV.

3 сентября в Нью-Йорке в рамках турнира Большого шлема US Open, пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина победила соперницу из Великобритании Джоанну Конту в двух сетах - 6: 4, 6: 4 - и впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.

Следующей соперницей Свитолиной будет победительница пары Серена Уильямс (США) - Цян Ван (Китай), которые встретятся 4 сентября. Уильямс сейчас является 8-й в рейтинге WTA, а Цян Ван восемнадцатой.