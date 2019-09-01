17-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Израиле

1 сентября, 2019, 17:15

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла турнир ITF в израильском городе Кирьят-Шимон

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале турнира ITF (Международной теннисной федерации) с призовым фондом $25 тыс. украинка за 58 минут одолела вторую ракетку соревнований Майю Лумсден из Великобритании - 6:1, 6:4. Во втором сете Снигур проигрывала 2:4, после чего взяла четыре гейма подряд.

Этот титул стал для украинки четвертым на профессиональном уровне и третьим в 2019 году. За победу киевлянка заработала 50 рейтинговых очков. Это позволит Снигур войти в топ-330 мировой классификации, что является для нее личным рекордом.