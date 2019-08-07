Свитолина ворвалась в топ-10 самых богатых спортсменок мира
Об этом сообщает Forbes .
Свитолина занимает в рейтинге 9-е место. В период с июня 2018 года до июня 2019 года украинка заработала $ 6,1 млн. $ 4, 6 млн составили призовые, остальные теннисистка получила по рекламным контрактам с производителями спортивной экипировки Nike и Wilson.
В топ-10 рейтинга вошли исключительно теннисистки. Больше всех спортсменок мира заработала американка Серена Уильямс - $ 29,2 млн - $ 4,2 млн составили призовые, $ 25 она получила по рекламным соглашениями.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
1. Серена Уильямс (США) - $29,2 млн
2. Наоми Осака (Япония) - $24,3 млн
3. Анжелика Кербер (Германия) - $11,8 млн
4. Симона Халеп (Румуния) - $10,2 млн
5. Слоан Стивенс (США) - $9,6 млн
6. Каролин Возняцки (Дания) - $7,5 млн
7. Мария Шарапова (Россия) - $7 млн
8. Каролина Плишкова (Чехия) - $6,3 млн
9. Элина Свитолина (Украина) - $6,1 млн
10. Гарбиньи Мугуруса (Испания) - $5,9 млн
10. Винус Уильямс (США) - $5,9 млн
- 23 июля Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 самых дорогих спортивных клубов мира .
- 30 мая Forbes назвал самым дорогим футбольным клубом мира мадридский "Реал" , стоимость которого составляет $ 4,24 млрд.
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