Свитолина ворвалась в топ-10 самых богатых спортсменок мира

7 августа, 2019, 11:51

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Об этом сообщает Forbes .

Свитолина занимает в рейтинге 9-е место. В период с июня 2018 года до июня 2019 года украинка заработала $ 6,1 млн. $ 4, 6 млн составили призовые, остальные теннисистка получила по рекламным контрактам с производителями спортивной экипировки Nike и Wilson.

В топ-10 рейтинга вошли исключительно теннисистки. Больше всех спортсменок мира заработала американка Серена Уильямс - $ 29,2 млн - $ 4,2 млн составили призовые, $ 25 она получила по рекламным соглашениями.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

1. Серена Уильямс (США) - $29,2 млн

2. Наоми Осака (Япония) - $24,3 млн

3. Анжелика Кербер (Германия) - $11,8 млн

4. Симона Халеп (Румуния) - $10,2 млн

5. Слоан Стивенс (США) - $9,6 млн

6. Каролин Возняцки (Дания) - $7,5 млн

7. Мария Шарапова (Россия) - $7 млн

8. Каролина Плишкова (Чехия) - $6,3 млн

9. Элина Свитолина (Украина) - $6,1 млн

10. Гарбиньи Мугуруса (Испания) - $5,9 млн

10. Винус Уильямс (США) - $5,9 млн