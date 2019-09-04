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Espreso.tvМирСенаторы призвали Трампа выделить Украине $ 250 млн военной помощи

Сенаторы призвали Трампа выделить Украине $ 250 млн военной помощи


фото: kaptur.house.gov
Группа американских сенаторов направила администрации президента Дональда Трампа письмо с призывом незамедлительно выделить $ 250 млн военной помощи Украине

В своем письме сенаторы, среди которых три демократа и два республиканца призывают администрацию Трампа предоставить финансирование, которое является решающим для обеспечения жизнеспособности Вооруженных сил Украины, сообщает Defense News.

"Мы настоятельно призываем вас поручить министерству обороны немедленно выделить эти средства. Фактически Украина продолжает ежедневно воевать на своей восточной границе", - говорится в письме.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу военной помощи Украине.

В то же время, по данным Politico, Пентагон считает целесообразным продолжить оказание военной помощи Украине.

Советник Трампа Джон Болтон пообещал, что США в ближайшее время решат вопрос о предоставлении военной помощи Украине.

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