Сенаторы призвали Трампа выделить Украине $ 250 млн военной помощи
В своем письме сенаторы, среди которых три демократа и два республиканца призывают администрацию Трампа предоставить финансирование, которое является решающим для обеспечения жизнеспособности Вооруженных сил Украины, сообщает Defense News.
"Мы настоятельно призываем вас поручить министерству обороны немедленно выделить эти средства. Фактически Украина продолжает ежедневно воевать на своей восточной границе", - говорится в письме.
Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу военной помощи Украине.
В то же время, по данным Politico, Пентагон считает целесообразным продолжить оказание военной помощи Украине.
Советник Трампа Джон Болтон пообещал, что США в ближайшее время решат вопрос о предоставлении военной помощи Украине.
Читайте также
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк