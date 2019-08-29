США в ближайшее время решит вопрос военной помощи Украине, - Болтон

29 августа, 2019, 20:56

Вопрос о предоставлении военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет решен в ближайшее время

Об этом заявил советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему было принято решение пересмотреть военную помощь Украине со стороны США, Джон Болтон лишь коротко сказал: "В ближайшее время будет ответ".

"В прошлом и в настоящее время существует широкое сотрудничество (США, - прим. БЕЛТА) в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Оно было взаимовыгодным для всех стран. В ближайшее время мы определимся и примем решение по этому поводу", - сообщил он.