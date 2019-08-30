$250 млн на нужды: Пентагон одобрил военную помощь Украине, - СМИ
30 августа, 2019, 09:53
Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение $250 млн необходимо
Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, передает "Европейская правда".
"Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - сказал чиновник
Ранее сообщалось, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень