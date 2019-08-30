$250 млн на нужды: Пентагон одобрил военную помощь Украине, - СМИ

30 августа, 2019, 09:53

Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение $250 млн необходимо

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, передает "Европейская правда".

"Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - сказал чиновник

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.