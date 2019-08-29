 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп хочет пересмотреть военную помощь для Украины

Трамп хочет пересмотреть военную помощь для Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине

Об этом пишет POLITICO .

Зазнчено, что Трамп хочет убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Информацию сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации.

Речь идет о ранее выделенных 300 млн долларов на военную помощь Украине в сфере безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.

Как отмечает POLITICO, военная помощь США Украина долгое время считалась лакмусовой бумажкой того, насколько сильно американское правительство оказывает давление на Москву.

Однако недавно Трамп начал преуменьшать военную интервенцию Москвы на Украину и настаивал на восстановлении России в "Группе семи".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать