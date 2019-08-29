Трамп хочет пересмотреть военную помощь для Украины

29 августа, 2019, 08:25

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине

Об этом пишет POLITICO .

Зазнчено, что Трамп хочет убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Информацию сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации.

Речь идет о ранее выделенных 300 млн долларов на военную помощь Украине в сфере безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.

Как отмечает POLITICO, военная помощь США Украина долгое время считалась лакмусовой бумажкой того, насколько сильно американское правительство оказывает давление на Москву.

Однако недавно Трамп начал преуменьшать военную интервенцию Москвы на Украину и настаивал на восстановлении России в "Группе семи".