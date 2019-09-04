 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМалиновский поделился ожиданиями от игры с "Шахтером" в ЛЧ

Малиновский поделился ожиданиями от игры с "Шахтером" в ЛЧ


фото: Atalanta_BC
Футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, чего ожидает от матчей с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Football.ua.

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ, где он встретится со своим бывшим клубом донецким "Шахтером".

"Доволен попаданием на "Шахтер" в Лиге чемпионов? Прекрасно вообще, будет интересно. Соревновательный процесс идет с ребятами, которых уже знаю, с которыми в сборной вместе играю, всегда приятно посоревноваться с ними. Посмотрим, кто будет лучше", - сказал Руслан Малиновский.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

4 сентября, 2019 среда

3 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать