Малиновский поделился ожиданиями от игры с "Шахтером" в ЛЧ

4 сентября, 2019, 15:16

Футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, чего ожидает от матчей с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Football.ua.

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ, где он встретится со своим бывшим клубом донецким "Шахтером".

"Доволен попаданием на "Шахтер" в Лиге чемпионов? Прекрасно вообще, будет интересно. Соревновательный процесс идет с ребятами, которых уже знаю, с которыми в сборной вместе играю, всегда приятно посоревноваться с ними. Посмотрим, кто будет лучше", - сказал Руслан Малиновский.