Малиновский поделился ожиданиями от игры с "Шахтером" в ЛЧ
4 сентября, 2019, 15:16
Футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, чего ожидает от матчей с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Football.ua.
Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ, где он встретится со своим бывшим клубом донецким "Шахтером".
"Доволен попаданием на "Шахтер" в Лиге чемпионов? Прекрасно вообще, будет интересно. Соревновательный процесс идет с ребятами, которых уже знаю, с которыми в сборной вместе играю, всегда приятно посоревноваться с ними. Посмотрим, кто будет лучше", - сказал Руслан Малиновский.
- 30 августа защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал оценку жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
- 29 августа звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил Вирджел ван Дейк.
- Накануне стали известны соперники "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень