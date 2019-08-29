"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
29 августа, 2019, 19:55
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где Украину представит донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает UEFA.
В нынешней Лиге чемпионов Украину представляет донецкий "Шахтер", который попал в группу C.
Группа C
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Шахтер" (Украина)
- "Динамо Загреб" (Хорватия)
- "Аталанта" (Италия).
Первый матч "горняки" проведут 17/18 сентября.
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