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Espreso.tvСпорт"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

"Шахтер" узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов


фото: UEFA
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где Украину представит донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает UEFA.

В нынешней Лиге чемпионов Украину представляет донецкий "Шахтер", который попал в группу C.

Группа C

  1. "Манчестер Сити" (Англия)
  2. "Шахтер" (Украина)
  3. "Динамо Загреб" (Хорватия)
  4. "Аталанта" (Италия).

Первый матч "горняки" проведут 17/18 сентября.

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