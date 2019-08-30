Зинченко прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов
30 августа, 2019, 12:21
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал оценку жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Об этом футболист сообщил в интервью телеканалу "Футбол 1".
Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, в которой определилось, что МС сыграет с экс-клубом Зинченко "Шахтером" и командой другого украинца Руслана Малиновского "Аталанта".
"Моя реакция - вау! Как такое возможно? Три года подряд встречаемся с" Шахтером ". Я рад, потому что нам снова предстоит сыграть против моей родной команды, мы снова посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы. Я получил столько положительных отзывов , что боюсь даже об этом говорить ", - рассказал футболист.
- 29 августа звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил Вирджел ван Дейк .
- Накануне стали известны соперники "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов.
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