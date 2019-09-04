Дело о добыче янтаря: уволили главного лесовода Житомирщины

4 сентября, 2019, 09:53

4 сентября начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский заявил, что его официально уволили в Гослесагентстве

Об этом Куринский сообщил в Facebook.

"Всем благодарен за поддержку и критику! Искренне желаю цвести Житомирскому краю, преодолеть трудности и недоразумения, сплотиться и найти ответы на проблемы лесной отрасли и уверенно смотреть в будущее! ", - отметил Куринский.

Заметим, что приказ об увольнении Куринского подписал 30 августа заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь.