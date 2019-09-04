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Espreso.tvОбществоДело о добыче янтаря: уволили главного лесовода Житомирщины

Дело о добыче янтаря: уволили главного лесовода Житомирщины

4 сентября начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский заявил, что его официально уволили в Гослесагентстве

Об этом Куринский сообщил в Facebook.

"Всем благодарен за поддержку и критику! Искренне желаю цвести Житомирскому краю, преодолеть трудности и недоразумения, сплотиться и найти ответы на проблемы лесной отрасли и уверенно смотреть в будущее! ", - отметил Куринский.

Заметим, что приказ об увольнении Куринского подписал 30 августа заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь.

  • Напомним, что Зеленский требовал уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирской из-за возможной причастности к схемам по незаконной добыче янтаря.
  • Прокуратура Житомирской области открыла уголовные производства в отношении должностных лиц правоохранительных органов области из-за возможной причастности к незаконной добычи янтаря.
  • 13 августа начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении после замечаний президента.

 

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