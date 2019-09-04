Дело о добыче янтаря: уволили главного лесовода Житомирщины
4 сентября, 2019, 09:53
4 сентября начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский заявил, что его официально уволили в Гослесагентстве
Об этом Куринский сообщил в Facebook.
"Всем благодарен за поддержку и критику! Искренне желаю цвести Житомирскому краю, преодолеть трудности и недоразумения, сплотиться и найти ответы на проблемы лесной отрасли и уверенно смотреть в будущее! ", - отметил Куринский.
Заметим, что приказ об увольнении Куринского подписал 30 августа заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь.
- Напомним, что Зеленский требовал уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирской из-за возможной причастности к схемам по незаконной добыче янтаря.
- Прокуратура Житомирской области открыла уголовные производства в отношении должностных лиц правоохранительных органов области из-за возможной причастности к незаконной добычи янтаря.
- 13 августа начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении после замечаний президента.
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