Добыча янтаря: после визита Зеленского прокуратура Житомирщины взялась за правоохранителей

13 августа, 2019, 20:48

Прокуратура Житомирской области возбудила уголовные производства в отношении должностных лиц правоохранительных органов области из-за возможной причастности к незаконной добычи янтаря

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины в Facebook.

В понедельник, 12 августа 2019 года, во время рабочей поездки в Житомирскую область президента Зеленского в городе Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря.

Тогда Зеленский озвучил информацию о причастности сотрудников государственных и правоохранительных органов Житомирщины к покрыванию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление "янтарной деятельности".

В отношении должностных лиц открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Напомним, что Зеленский требовал уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирской из-за возможной причастности к схемам по незаконной добыче янтаря.