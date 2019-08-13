//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДобыча янтаря: после визита Зеленского прокуратура Житомирщины взялась за правоохранителей

Добыча янтаря: после визита Зеленского прокуратура Житомирщины взялась за правоохранителей

Прокуратура Житомирской области возбудила уголовные производства в отношении должностных лиц правоохранительных органов области из-за возможной причастности к незаконной добычи янтаря

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины в Facebook.

В понедельник, 12 августа 2019 года, во время рабочей поездки в Житомирскую область президента Зеленского в городе Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря.

Тогда Зеленский озвучил информацию о причастности сотрудников государственных и правоохранительных органов Житомирщины к покрыванию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление "янтарной деятельности".

В отношении должностных лиц открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Напомним, что Зеленский требовал уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирской из-за возможной причастности к схемам по незаконной добыче янтаря.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать