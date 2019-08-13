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Espreso.tvОбществоНачальник Житомирского лесхоза уволился после требования Зеленского

Начальник Житомирского лесхоза уволился после требования Зеленского

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении после замечаний президента Владимира Зеленского

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее заявление.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон", - говорится в нем.

Накануне, в ходе совещания в Олевске по вопросам незаконной добычи янтаря, президент заявил, что, по его данным, Куринский - один из членов схемы и приказал ему уволиться. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

Также начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства опубликовал открытое письмо к Зеленскому. В письме Куринский отрицает причастность к незаконной добычи янтаря и подчеркивает, что информация президента ошибочна.

"12.08.2019 в г. Олевск Житомирской области состоялось совещание под Вашим председательством, во время которого вы заявили о моей причастности к незаконной добыче янтаря и участии в "янтарных схемах". Сообщаю, что Вас сознательно или бессознательно ввели в заблуждение, чем подорван Ваш авторитет, как избранного гражданами Украины Гаранта Конституции", - говорится в нем.

"Вами было настойчиво предложено мне написать заявление об увольнении, мотивируя это тем, что я "Государству не нужен", что я и сделал", - написал он в письме.

Куринский также подчеркнул, что был готов к выступлению на совещании, однако у него не было возможности, поэтому он предоставил в письме также перечень основных проблем отрасли лесничества.

  • Напомним, что Зеленский требовал освободить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирской из-за возможной причастности к схемам с незаконной добычи янтаря.
  • Прокуратура Житомирской области открыла уголовные производства в отношении должностных лиц правоохранительных органов области из-за возможной причастности к незаконной добыче янтаря.
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