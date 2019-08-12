"Я вам не верю": Зеленский требует уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирщины
Об этом шла речь во время совещания по вопросам борьбы с нелегальной добычей янтаря на Житомирщине, передает Еспресо.TV
"Мы начнем работать по всем фамилиям этих трех областей. Я думаю, что эти люди сами о себе знают, они сейчас нас слушают. Лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и изменили адрес своего существования, изменили страну своей жизни. Это для них будет наиболее мягкий вариант", - заявил президент.
Далее он обратился к главе Нацполиции Сергею Князеву с просьбой уволить руководителей райотделов полиции.
Князев поддержал просьбу Зеленского и пообещал их уволить.
Позже президент выразил недоверие к начальнику полиции Житомирской области и призвал его также уйти с должности:
"Я вам не верю, я буду говорить с руководителем. Я вам рекомендую тоже покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым, сейчас с господином Князевым. Я не верю вам, потому что за 4 года вы говорите, что прекратили, а у нас есть экономические выводы, что вы здесь прекратили, кто прекратил. Знаете, что мы прилетаем, прекратили (добыча, - ред.) ", - добавил он.
Глава СБУ области также будет уволен.
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