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Espreso.tvОбщество"Я вам не верю": Зеленский требует уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирщины

"Я вам не верю": Зеленский требует уволить руководителей райотделов полиции и СБУ Житомирщины

Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить руководителей полиции и СБУ Житомирской области из-за причастности к схемам с незаконной добычи янтаря

Об этом шла речь во время совещания по вопросам борьбы с нелегальной добычей янтаря на Житомирщине, передает Еспресо.TV

"Мы начнем работать по всем фамилиям этих трех областей. Я думаю, что эти люди сами о себе знают, они сейчас нас слушают. Лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и изменили адрес своего существования, изменили страну своей жизни. Это для них будет наиболее мягкий вариант", - заявил президент.

Далее он обратился к главе Нацполиции Сергею Князеву с просьбой уволить руководителей райотделов полиции.

Князев поддержал просьбу Зеленского и пообещал их уволить.

Позже президент выразил недоверие к начальнику полиции Житомирской области и призвал его также уйти с должности:

"Я вам не верю, я буду говорить с руководителем. Я вам рекомендую тоже покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым, сейчас с господином Князевым. Я не верю вам, потому что за 4 года вы говорите, что прекратили, а у нас есть экономические выводы, что вы здесь прекратили, кто прекратил. Знаете, что мы прилетаем, прекратили (добыча, - ред.) ", - добавил он.

Глава СБУ области также будет уволен.

 

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