В США ураган "Дориан" достиг наивысшего уровня и ударил по Багамах. Видео
Об этом пишет Радио Свобода .
На островах Абако, части Багамского архипелага, ураган сорвал крыши домов и затопил их к середине первого этажа. Метеорологи прогнозируют выпадение 76 сантиметров дождя и возможного резкого повышения уровней воды на высоту до 6-7 метров (кроме мощных ветров, ураган несет сильные ливни, которые затапливают значительные территории).
Сообщений о жертвах тем порой нет, пока говорят только о значительных разрушениях на северо-западе Багамских островов.
По данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем сейчас составляет 295 км / ч с порывами до 354 км / ч. Отмечается, что за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - второй самый сильный после "Аллена" 1980 года.
В то же время во Флориде, от берегов которой ураган отдаляет сейчас чуть более 100 км, начали эвакуацию некоторых местностей. Чрезвычайное положение в ожидании сильные ветры и осадки объявили и в соседних штатах - Джорджии, Южной и Северной Каролине.
Напомним, что президент США Дональд Трамп именно из-за этого урагана отменил свой визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским.
- В США объявили чрезвычайное положение из-за урагана "Дориан"
Ураган "Дориан" из космоса:
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень