В США ураган "Дориан" достиг наивысшего уровня и ударил по Багамах. Видео

2 сентября, 2019, 07:35

Тропический циклон "Дориан", следующий над Тихим океаном в штат Флорида в США, достиг наивысшей возможной силы - урагана 5-й категории - и ударил по Багамским островам

Об этом пишет Радио Свобода .

На островах Абако, части Багамского архипелага, ураган сорвал крыши домов и затопил их к середине первого этажа. Метеорологи прогнозируют выпадение 76 сантиметров дождя и возможного резкого повышения уровней воды на высоту до 6-7 метров (кроме мощных ветров, ураган несет сильные ливни, которые затапливают значительные территории).

Сообщений о жертвах тем порой нет, пока говорят только о значительных разрушениях на северо-западе Багамских островов.

По данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем сейчас составляет 295 км / ч с порывами до 354 км / ч. Отмечается, что за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - второй самый сильный после "Аллена" 1980 года.

В то же время во Флориде, от берегов которой ураган отдаляет сейчас чуть более 100 км, начали эвакуацию некоторых местностей. Чрезвычайное положение в ожидании сильные ветры и осадки объявили и в соседних штатах - Джорджии, Южной и Северной Каролине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп именно из-за этого урагана отменил свой визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским.

В США объявили чрезвычайное положение из-за урагана "Дориан"

Ураган "Дориан" из космоса: