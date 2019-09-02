Ураган "Дориан": в Южной Каролине и Джорджии началась эвакуация (видео)

По словам главы штата, эвакуация начнется в обед понедельника. Агентство отмечает, что данный приказ коснется около миллиона человек.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп в воскресенье издал приказ об обязательной эвакуации в прибрежных районах из-за приближения урагана "Дориан". Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Twitter. Жителям шести округов штата, расположенных вдоль восточного побережья США, предписано эвакуироваться, начиная с полудня понедельника.

"Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95 ..., после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана" Дориан ", - отметил Кемп. Он рекомендовал жителям Джорджии быть начеку и соблюдать все меры предосторожности.

Губернатор предупредил, что поваленные деревья и линии электропередачи, подтопления, которые неизбежно вызовет ураган, поставят под угрозу сеть автодорог и мостов на побережье штата. Как результат, многие жители рискуют оказаться в полной изоляции, если не спешить покинуть свои дома.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Джорджии, а также в штатах Флорида, Северная Каролина и Южная Каролина.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м / с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 82,7 м / с.

Побережье Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника. Около 148,5 тыс. жителей этого штата приказано эвакуироваться из округа Сент-Джонс, начиная с утра в понедельник.