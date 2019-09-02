Жителей штата Флорида эвакуируют из-за урагана Дориан
2 сентября, 2019, 11:06
В США губернатор штата Флорида Рон ДеСантис объявил обязательную эвакуацию населения в девяти прибрежных округах в связи с приближением урагана Дориан
Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
"Обязательные приказы об эвакуации были изданы в прибрежных районах округов Палм-Бич, Мартин и Сент-Люси", - говорится в заявлении.
2 сентября поступят поручения об обязательной эвакуации округов Сент-Джонс, Бревард, Волус, Дюваль, Индиан-Ривер и Нассау.
Для обеспечения беспрепятственной эвакуации власти приостановили сбор платы за проезд на платных магистралях Флориды.
Еще в семи округах жителям предложена добровольная эвакуация.
" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.
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