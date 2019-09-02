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Espreso.tvОбществоЖителей штата Флорида эвакуируют из-за урагана Дориан

Жителей штата Флорида эвакуируют из-за урагана Дориан


фото: REUTERS
В США губернатор штата Флорида Рон ДеСантис объявил обязательную эвакуацию населения в девяти прибрежных округах в связи с приближением урагана Дориан

Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"Обязательные приказы об эвакуации были изданы в прибрежных районах округов Палм-Бич, Мартин и Сент-Люси", - говорится в заявлении.

2 сентября поступят поручения об обязательной эвакуации округов Сент-Джонс, Бревард, Волус, Дюваль, Индиан-Ривер и Нассау.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации власти приостановили сбор платы за проезд на платных магистралях Флориды.

Еще в семи округах жителям предложена добровольная эвакуация.

" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.

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