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Espreso.tvОбществоЗа снятие неприкосновенности надо голосовать, если будет запрет преследования за политическую деятельность, - Княжицкий

За снятие неприкосновенности надо голосовать, если будет запрет преследования за политическую деятельность, - Княжицкий

Голосовать за снятие депутатской неприкосновенности нужно только, если будет записано, что преследовать депутата за политическую деятельность запрещено

Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в Facebook.

"Нужно голосовать сегодня за снятие неприкосновенности без учета рекомендаций Венецианской комиссии? Поскольку большинство популистов считает, что" да, потому что люди этого хотят" - я пишу НЕТ. .... Если бы в изменениях в Конституцию было написано, что преследование за политическую деятельность запрещено, я бы голосовал. Потому что за уголовные преступления должны отвечать все. Но в предлагаемом варианте сказано, что депутат не несет ответственности только за выступление с трибуны. А это значит, что за выступление на митинге, на телеканале в то время, когда, например президент будет сдавать будущее Украины и ее независимость каждого, кто против можно будет заключить, приняв предварительно аналог законов 16 января ", - написал нардеп.

Княжицкий считает, что голосовать нужно только, если будет записано, что преследовать депутата за политическую деятельность запрещено.

"Мне сложно убеждать коллег, для которых временный имидж важен и которые, с моей точки зрения недооценивают опасностей, которые несет эта власть Украины", - добавил он.

 

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