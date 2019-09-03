 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа ArcelorMittal заявили о новом визите СБУ

На ArcelorMittal заявили о новом визите СБУ

Служба безопасности 3 сентября снова пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия.

Представители СБУ совместно с экологами провели обзор углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Обзор проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 г. в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ( "Экоцид»).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 сентября, 2019 вторник

больше новостей

3 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать