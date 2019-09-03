На ArcelorMittal заявили о новом визите СБУ

3 сентября, 2019, 22:50

Служба безопасности 3 сентября снова пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия.

Представители СБУ совместно с экологами провели обзор углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Обзор проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 г. в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ( "Экоцид»).