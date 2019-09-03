На ArcelorMittal заявили о новом визите СБУ
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что на предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия.
Представители СБУ совместно с экологами провели обзор углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.
Обзор проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 г. в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ( "Экоцид»).
- Напомним, 17 июля в Кривом Роге СБУ завела уголовное дело за загрязнение экологии .
- 20 июля стало известно, что в Кривом Роге Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате Arcelor Mittal.
- В СНБО отреагировали на обыски СБУ на Arcelor Mittal
- Исполняющий обязанности главы СБУ опроверг информацию о том, что работники органа госбезопасности арестовали оборудование "АрселорМиттал", сорвав таким образом инвестицию $150 млн .
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