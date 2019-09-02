Военная помощь США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине, - Пенс

2 сентября, 2019, 16:32

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Украину, но в то же время там хотят видеть прогресс в борьбе с коррупцией

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ.

"США прочно стоят на стороне Украины и так будет и в дальнейшем: мы будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Но в то же время президент Трамп подчеркнул, что есть проблемы с вопросами коррупции", - отметил Пенс.

По его словам, перед принятием Трампом решение о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине американская сторона хотела услышать информацию о состоянии борьбы с коррупцией в Украине. На встрече с Владимиром Зеленским Пенс ее получил и обещал передать Дональду Трампу.

"Президент Трамп хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины", - добавил он.

Он отметил, что настало время, чтобы европейские партнеры также в большей степени приобщились к инвестициям и поддержали Украину в защите суверенитета и восстановлении страны.

Пенс также призвал Зеленского, чтобы он апеллировал к европейским партнерам к большему сотрудничеству в военной сфере с Украиной.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу военной помощи Украине.

В то же время, по данным Politico, Пентагон считает целесообразным продолжить оказание военной помощи Украине.

Советник Трампа Джон Болтон пообещал, что США в ближайшее время решат вопрос о предоставлении военной помощи Украине.