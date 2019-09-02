Ураган "Дориан": Трамп призвал молиться
2 сентября, 2019, 14:08
Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жителей Багамских островов, на которые обрушился мощный ураган "Дориан"
Об этом Трамп написал у себя в Twitter.
"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда раньше. Категория 5. Почти 200 миль в час", - отметил он.
Pray for the people in the Bahamas. Being hit like never before, Category 5. Almost 200 MPH winds.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2019 г.
" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.
По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.
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