 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУраган "Дориан": Трамп призвал молиться

Ураган "Дориан": Трамп призвал молиться


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жителей Багамских островов, на которые обрушился мощный ураган "Дориан"

Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"Молитесь за людей на Багамах. Такого удара не было никогда раньше. Категория 5. Почти 200 миль в час", - отметил он.

" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.

По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

2 сентября, 2019 понедельник

1 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать