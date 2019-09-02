Трансфер Тайсона сорвался
2 сентября, 2019, 16:29
Трансфер бразильца Тайсона из "Шахтера" в "Милан" не состоится
Об этом сообщает Sempremilan.com.
Трансфер бразильского полузащитника "Шахтера" Тайсона сорвался, футболист не покинет донецкий клуб в это трансферное окно. "Милан" отказался платить за 32-летнего бразильца 25 млн евро, предложив аренду с правом выкупом в конце сезона, что не устроило украинцев.
В составе "Шахтера" Тайсон провел 242 матча, забил 44 гола, отдал 71 ассист и получил звание капитна.
- Сообщалось, что экс-футболист "Ливерпуля" Лазарь Маркович может перейти в "Шахтер".
- 2 сентября стало известно, что Евгений Коноплянка близок к подписанию контракта с донецким "Шахтером".
- Напомним, 1 сентября "Шахтер" разгромил в Киеве "Олимпик" в донецком дерби.
Читайте также
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк