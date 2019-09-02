Трансфер Тайсона сорвался

2 сентября, 2019, 16:29

Трансфер бразильца Тайсона из "Шахтера" в "Милан" не состоится

Об этом сообщает Sempremilan.com.

Трансфер бразильского полузащитника "Шахтера" Тайсона сорвался, футболист не покинет донецкий клуб в это трансферное окно. "Милан" отказался платить за 32-летнего бразильца 25 млн евро, предложив аренду с правом выкупом в конце сезона, что не устроило украинцев.

В составе "Шахтера" Тайсон провел 242 матча, забил 44 гола, отдал 71 ассист и получил звание капитна.