Экс-футболист "Ливерпуля" близок к переходу в "Шахтер"
2 сентября, 2019, 15:44
Лазарь Маркович, контракт которого с "Ливерпулем" подошел к концу, может перейти в "Шахтер"
Об этом сообщает Football.ua.
Экс-игрок "Ливерпуля", серб Лазарь Маркович может стать игроком донецкого "Шахтера". На данный момент футболист находится без клуба, и был предложен донецкому клубу агентами.
Лазарь Маркович в 2014-2019 гг. находился в обойме "Ливерпуля", однако закрепиться в основе английского клуба серб не смог, и неоднократно бывал в аренде, в частности в португальском "Спортинге", бельгийском "Андерлехте", турецком "Фенербахче" и английском "Халл Сити". Зимой 2019-го контракт с "Ливерпулем" закончился, и серб провел полгода в составе "Фулхэма".
Начиная с 2011-го года 25-летний Маркович провел 209 матчей, забил 32 гола и отдал 27 ассистов.
- 2 сентября стало известно, что Евгений Коноплянка близок к подписанию контракта с донецким "Шахтером".
- Напомним, 1 сентября "Шахтер" разгромил в Киеве "Олимпик" в донецком дерби.
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