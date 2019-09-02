Экс-футболист "Ливерпуля" близок к переходу в "Шахтер"

2 сентября, 2019, 15:44

Лазарь Маркович, контракт которого с "Ливерпулем" подошел к концу, может перейти в "Шахтер"

Об этом сообщает Football.ua.

Экс-игрок "Ливерпуля", серб Лазарь Маркович может стать игроком донецкого "Шахтера". На данный момент футболист находится без клуба, и был предложен донецкому клубу агентами.

Лазарь Маркович в 2014-2019 гг. находился в обойме "Ливерпуля", однако закрепиться в основе английского клуба серб не смог, и неоднократно бывал в аренде, в частности в португальском "Спортинге", бельгийском "Андерлехте", турецком "Фенербахче" и английском "Халл Сити". Зимой 2019-го контракт с "Ливерпулем" закончился, и серб провел полгода в составе "Фулхэма".

Начиная с 2011-го года 25-летний Маркович провел 209 матчей, забил 32 гола и отдал 27 ассистов.