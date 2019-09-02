Коноплянка близок к переходу в "Шахтер"
2 сентября, 2019, 10:29
Украинский вингер "Шальке" Евгений Коноплянка в шаге от подписания контракта с донецким "Шахтером"
Об этом сообщает Sky Sport .
Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком донецкого "Шахтера". Украинский клуб рассматривает Коноплянку, как замену бразильцу Тайсону, который близок к переходу в итальянские "Милан" или "Рому".
Во время летнего трансферного окна об интересе к Коноплянке заявлял турецкий "Бешикташ", но сделка сорвалась.
В прошлом сезоне Коноплянка забил за "Шальке" 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах. Контракт 29-летнего украинском с клубом заканчивается в июне 2020 года.
- 23 августа сообщалось об интересе к Евгения Коноплянки со стороны киевского "Динамо" .
- 1 сентября руководство "Шальке" заявило, что украинец не покинет немецкий клуб .
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень