Коноплянка близок к переходу в "Шахтер"

2 сентября, 2019, 10:29

Украинский вингер "Шальке" Евгений Коноплянка в шаге от подписания контракта с донецким "Шахтером"

Об этом сообщает Sky Sport .

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком донецкого "Шахтера". Украинский клуб рассматривает Коноплянку, как замену бразильцу Тайсону, который близок к переходу в итальянские "Милан" или "Рому".

Во время летнего трансферного окна об интересе к Коноплянке заявлял турецкий "Бешикташ", но сделка сорвалась.

В прошлом сезоне Коноплянка забил за "Шальке" 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах. Контракт 29-летнего украинском с клубом заканчивается в июне 2020 года.