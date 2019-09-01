"Шахтер" разгромил "Олимпик" в донецком дерби
1 сентября, 2019, 18:52
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Олимпик" в донецком дерби
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Шахтер" вышел вперед на 14-й минуте усилиями Жуниора Мораеса. В конце первого тайма преимущество команды Луиша Каштру увеличил Манор Соломон.
На 60-й минуте разгромным счет сделал Марлос. Еще один гол в ворота "Олимпика" на 81-й минуте забил Мораес, который оформил дубль.
"Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 4: 0, набрал 18 очков и укрепил лидерство в чемпионате Украины. Ближайшего преследователя - "Десну" - "горняки" опережают на 7 пунктов. "Олимпик" с 1 очком идет в турнирной таблице последним.
Чемпионат Украины
6-й тур
1 сентября
"Олимпик" - "Шахтер" 0: 4
Голы: Мораес, 14, 81, Соломон, 45+3, Марлос, 60
- Напомним, 31 августа в 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" в гостях переиграла "Ворсклу" , а "Днепр-1" одолел "Колос".
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