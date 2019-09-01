"Шахтер" разгромил "Олимпик" в донецком дерби

1 сентября, 2019, 18:52

В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Олимпик" в донецком дерби

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Шахтер" вышел вперед на 14-й минуте усилиями Жуниора Мораеса. В конце первого тайма преимущество команды Луиша Каштру увеличил Манор Соломон.

На 60-й минуте разгромным счет сделал Марлос. Еще один гол в ворота "Олимпика" на 81-й минуте забил Мораес, который оформил дубль.

"Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 4: 0, набрал 18 очков и укрепил лидерство в чемпионате Украины. Ближайшего преследователя - "Десну" - "горняки" опережают на 7 пунктов. "Олимпик" с 1 очком идет в турнирной таблице последним.

Чемпионат Украины

6-й тур

1 сентября

"Олимпик" - "Шахтер" 0: 4

Голы: Мораес, 14, 81, Соломон, 45+3, Марлос, 60