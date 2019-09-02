Дуда не поддержал желание Трампа вернуть Россию в G7
"К сожалению, Россия в последние годы предпринимает шаги, в отношении которых никто уважающий международное право не может пройти равнодушно. Надо задать вопрос: надо ли переходить к нормальной повестки дня с Россией, когда такое происходит? Я считаю, что этого не может быть", - заявил Дуда.
Он напомнил, что Россия реализует свои имперские амбиции через изменение границ с соседями и военную агрессию: в 2008 году так было в Грузии, в 2014 году - в Украине.
"Украина не контролирует полностью свою территорию, этого никогда не должно было случиться в Европе", - констатировал Дуда.
В свою очередь, Пенс подчеркнул, что Россия пытается создать раздел между Польшей и США, воздействуя на это своими средствами нефти и газа.
"Мы должны быть чувствительными к намерениям и действиям России, находясь по одну сторону. Несмотря на эти провокации Польша и США никогда не будут разделены", - подчеркнул Пенс.
Вице-президент США выразил благодарность Польше за активное противодействие "Северному потоку 2".
СМИ сообщали, что вопрос возвращения России в "Большую семерку" рассорил Трампа с другими лидерами G7.
Американские сенаторы выступили против возвращения России в G7.
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