Трамп поздравил Зеленского с "сильным стартом" на посту президента Украины

1 сентября, 2019, 20:49

Глава Белого дома Дональд Трамп передал приветствие Владимиру Зеленскому с "сильным стартом" на посту президента Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

1 сентября в ходе встречи в Варшаве вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа.

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом в качестве президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.