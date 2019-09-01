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Espreso.tvОбществоТрамп поздравил Зеленского с "сильным стартом" на посту президента Украины

Трамп поздравил Зеленского с "сильным стартом" на посту президента Украины


фото: REUTERS
Глава Белого дома Дональд Трамп передал приветствие Владимиру Зеленскому с "сильным стартом" на посту президента Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

1 сентября в ходе встречи в Варшаве вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа.

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом в качестве президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.

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