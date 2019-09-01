Трамп поздравил Зеленского с "сильным стартом" на посту президента Украины
1 сентября, 2019, 20:49
Глава Белого дома Дональд Трамп передал приветствие Владимиру Зеленскому с "сильным стартом" на посту президента Украины
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
1 сентября в ходе встречи в Варшаве вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа.
"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом в качестве президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.
- 1 сентября в ходе встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом стороны обсудили ситуацию на Донбассе, вопросы безопасности и энергетические вопросы.
- Кроме этого, Владимир Зеленский во время встречи с Майком Пенсом пообещал запустить в Украине все главные реформы в течение первого года своего пребывания у власти.
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