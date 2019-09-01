Зеленский пообещал Пенсу запустить реформы в течение 1-го года своего президентства
1 сентября, 2019, 18:23
Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом пообещал запустить в Украине все главные реформы в течение первого года своего пребывания у власти
Об этом сообщает УНИАН.
По словам Зеленского, уже в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы. Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом США Пенсом в Варшаве.
"Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - сказал Зеленский.
В свою очередь, Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину
Встреча Зеленского и Пенса состоялась в столице Польши во время мемориальных мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
- Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский встретился в Варшаве с президентом Литвы Гитанасом Науседой и заверил, что Украина продолжит курс на евроинтеграцию .
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