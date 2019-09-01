Появились подробности встречи Зеленского с вице-президентом США

1 сентября, 2019, 19:56

Во время встречи Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом стороны обсудили ситуацию на Донбассе, вопросы безопасности и энергетические вопросы

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

В частности, украинская и американская стороны обсудили пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.

Вице-президент США поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией. Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, отметив, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.

"Мы должны не просто бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового генерального прокурора и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе.

Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом.