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Espreso.tvМирПрезидент Польши в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о российской агрессии в Украине и Грузии

Президент Польши в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о российской агрессии в Украине и Грузии


фото: REUTERS
Президент Польши Анджей Дуда в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны напомнил о российской агрессии в Украине и Грузии

Об этом со ссылкой на Wiadomosci сообщает "РБК-Украина".

Дуда заявил о необходимости противостоять новым военным провокациям и призвал не допустить новой военной агрессии. Об этом он заявил в Варшаве на церемонии памяти к 80-й годовщине с начала Второй мировой войны ,.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. До сегодняшнего дня оккупации, военнопленные, провокации. Мы должны быть решительными. Мы несем ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии", - сказал Дуда.

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