Президент Польши в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о российской агрессии в Украине и Грузии
1 сентября, 2019, 17:54
Президент Польши Анджей Дуда в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны напомнил о российской агрессии в Украине и Грузии
Об этом со ссылкой на Wiadomosci сообщает "РБК-Украина".
Дуда заявил о необходимости противостоять новым военным провокациям и призвал не допустить новой военной агрессии. Об этом он заявил в Варшаве на церемонии памяти к 80-й годовщине с начала Второй мировой войны ,.
"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. До сегодняшнего дня оккупации, военнопленные, провокации. Мы должны быть решительными. Мы несем ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии", - сказал Дуда.
- Напомним, сегодня, 1 сентября 2019 года, исполняется ровно 80 лет с момента начала Второй мировой войны.
- Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 1 сентября попросил прощения за совершенные немцами военные преступления во время Второй мировой войны в Польше.
- В то же время Дуда заявил, что его страна будет требовать от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
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