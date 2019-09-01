Президент Польши в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о российской агрессии в Украине и Грузии

1 сентября, 2019, 17:54

Президент Польши Анджей Дуда в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны напомнил о российской агрессии в Украине и Грузии

Об этом со ссылкой на Wiadomosci сообщает "РБК-Украина".

Дуда заявил о необходимости противостоять новым военным провокациям и призвал не допустить новой военной агрессии. Об этом он заявил в Варшаве на церемонии памяти к 80-й годовщине с начала Второй мировой войны ,.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. До сегодняшнего дня оккупации, военнопленные, провокации. Мы должны быть решительными. Мы несем ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии", - сказал Дуда.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2019 года, исполняется ровно 80 лет с момента начала Второй мировой войны.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 1 сентября попросил прощения за совершенные немцами военные преступления во время Второй мировой войны в Польше.

В то же время Дуда заявил, что его страна будет требовать от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

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