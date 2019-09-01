Этот день в истории: начало Второй мировой и приход Каддафи к власти в Ливии
Нацистский лидер Адольф Гитлер назвал эту операцию оборонительной, но Великобритания и Франция вмешались в конфликт и 3 сентября объявили Германии войну. Это стало началом Второй Мировой войны, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на просветительский проект JNSM.
Однако, в первые дни войны, ни Великобритания, ни Франция не совершили никаких решительных военных мер против Германии - 4 сентября британцами были атакованы военные корабли в Северном море, но Чемберлен отказался бомбардировать территорию самой Германии; а Франция, против которой на Западном фронте было выставлено всего 23 немецкие дивизии, четыре раза меньше, чем французских, не провела ни одной наземной операции.
Между тем, 8 сентября немецкие войска вышли на окраину Варшавы, 17 сентября советские войска начали оккупацию Польши с востока. 23 сентября в Бресте прошел совместный парад советских и немецких войск - его принимали выпускник Казанского танкового училища и Академии Генштаба министерства обороны СССР генерал Хайнц Гудериан и выпускник Военной академии имени Фрунзе комбриг Семен Кривошеин. 28 сентября капитулировал варшавский гарнизон.
"В четвертый раз за свою историю Польша была переделена агрессорами и перестала существовать как самостоятельная политическая сила", - отмечается в материале.
Другие важные события этого дня:
1 сентября 1964 года - в Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр "Украина".
1 сентября 1969 года - 27-летний капитан ливийской армии Муаммар аль Каддафи возглавил военный мятеж, благодаря которому была свергнута власть короля Идриса I и провозглашена Ливийская арабская республика. Каддафи возглавил высший орган страны - Революционный командный совет.
1 сентября 1972 года - в Рейкьявике американец Роберт Фишер победил россиянина Бориса Спасского и стал 11-м чемпионом мира по шахматам.
1 сентября 1983 года - советскими истребителями над Сахалином сбит корейский пассажирский лайнер с 240 псажирамы и 29 членами экипажа на борту, который на 150 километров ошибочно сбился с курса. Все 269 человек, летевших из Нью-Йорка в Сеул, погибли.
1 сентября 2004 года - в заложники захватили более 1100 человек, которые были на торжественной линейке в школе №1 североосетинского города Беслан.
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