Этот день в истории: начало Второй мировой и приход Каддафи к власти в Ливии

1 сентября, 2019, 08:32

1 сентября 1939 года в 04:45 утра около полутора миллиона немецких солдат вошли на территорию Польши по всей длине почти тритисячакилометровой границы. Одновременно немецкая авиация начала бомбардировки польских аэродромов, а военные корабли и подводные лодки атаковали польские морские базы в Балтийском море

Нацистский лидер Адольф Гитлер назвал эту операцию оборонительной, но Великобритания и Франция вмешались в конфликт и 3 сентября объявили Германии войну. Это стало началом Второй Мировой войны, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на просветительский проект JNSM.

Однако, в первые дни войны, ни Великобритания, ни Франция не совершили никаких решительных военных мер против Германии - 4 сентября британцами были атакованы военные корабли в Северном море, но Чемберлен отказался бомбардировать территорию самой Германии; а Франция, против которой на Западном фронте было выставлено всего 23 немецкие дивизии, четыре раза меньше, чем французских, не провела ни одной наземной операции.

Между тем, 8 сентября немецкие войска вышли на окраину Варшавы, 17 сентября советские войска начали оккупацию Польши с востока. 23 сентября в Бресте прошел совместный парад советских и немецких войск - его принимали выпускник Казанского танкового училища и Академии Генштаба министерства обороны СССР генерал Хайнц Гудериан и выпускник Военной академии имени Фрунзе комбриг Семен Кривошеин. 28 сентября капитулировал варшавский гарнизон.

"В четвертый раз за свою историю Польша была переделена агрессорами и перестала существовать как самостоятельная политическая сила", - отмечается в материале.

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