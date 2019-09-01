Германия извинилась за Вторую мировую войну
Об этом Штайнмайер заявил в воскресенье, 1 сентября 2019 года, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи.
Эти слова президент ФРГ произнес на немецком и польском языках.
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Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул:
"Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история". Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".
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В то же время Штайнмайер указал на то, что несмотря на все ужасы истории Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.
Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда. В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкого коллегу, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.
- Напомним, сегодня, 1 сентября 2019 года, исполняется ровно 80 лет с момента начала Второй мировой войны.
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