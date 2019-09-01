Польша выставит Германии счет за Вторую мировую войну

1 сентября, 2019, 15:55

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет требовать от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны

Об этом сообщает Der Spiegel.

Во время торжеств по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны, Дуда заявил, что в ближайшее время парламентская комиссия представит окончательный доклад по этому вопросу, а репарационные выплаты со стороны Германии он назвал вопросом ответственности и морали.

"Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный вред Польше. Почти 6 миллионов поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица Варшава вообще была полностью разрушена", - сказал Дуда.

В то же время он отметил, что сейчас у Польши и Германии хорошие отношения.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2019 года, исполняется ровно 80 лет с момента начала Второй мировой войны.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 1 сентября попросил прощения за совершенные немцами военные преступления во время Второй мировой войны в Польше.

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