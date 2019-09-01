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Espreso.tvМирПольша выставит Германии счет за Вторую мировую войну

Польша выставит Германии счет за Вторую мировую войну


фото: spiegel.de
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет требовать от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны

Об этом сообщает Der Spiegel.

Во время торжеств по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны, Дуда заявил, что в ближайшее время парламентская комиссия представит окончательный доклад по этому вопросу, а репарационные выплаты со стороны Германии он назвал вопросом ответственности и морали.

"Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный вред Польше. Почти 6 миллионов поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица Варшава вообще была полностью разрушена", - сказал Дуда.

В то же время он отметил, что сейчас у Польши и Германии хорошие отношения.

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