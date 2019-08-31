Российскому шпиону из "Укроборонпрома" дали 9 лет
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира", а также был материально заинтересован.
Злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в Запорожском регионе.
Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и временно аннексированного Крыма. Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.
Шевченковский районный суд города Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности, которое было передано в суд для вынесения приговора.
- Напомним, 13 августа на Львовщине СБУ схватила пенсионера-шпиона РФ .
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 августа 2019 года, подписал указ о назначении Абромавичюса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".
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