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Espreso.tvОбществоРоссийскому шпиону из "Укроборонпрома" дали 9 лет

Российскому шпиону из "Укроборонпрома" дали 9 лет


фото: ssu.gov.ua
Сотрудника "Укроборонпрома", шпионившего на Россию, приговорили к девяти годам лишения свободы

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира", а также был материально заинтересован.

Злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в Запорожском регионе.

Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и временно аннексированного Крыма. Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.

Шевченковский районный суд города Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности, которое было передано в суд для вынесения приговора.

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