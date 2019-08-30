Абромавичус назначен руководителем "Укроборонпрома"
30 августа, 2019, 22:16
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 30 августа 2019 года, подписал указ о назначении Айвараса Абромавичюса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа №641 / 2019.
Одновременно президент Украины указом №640 / 2019 уволил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".
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