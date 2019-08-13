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Espreso.tvОбществоНа Львовщине СБУ схватила пенсионера-шпиона РФ

На Львовщине СБУ схватила пенсионера-шпиона РФ

Житель Львовщины выполнял разведывательные задания спецслужб России

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что военного пенсионера, руководителя одного из общественных организаций в 2014 году завербовали спецслужбы РФ.

По заданию российских кураторов он собирал информацию о политических и общественных деятелей, подразделения ВСУ, специальные и правоохранительные органы, иностранных военных инструкторов в западном регионе страны.

Сотрудники СБУ задокументировали, что собранную информацию человек передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Отмечается, что дипломата-шпиона консульства РФ объявили как "persona non grata". Он уже выехал из Украины.

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