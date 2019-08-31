 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовый министр обороны входит в наблюдательный совет "Укрнафты" и имеет свой бизнес, - СМИ

Новый министр обороны входит в наблюдательный совет "Укрнафты" и имеет свой бизнес, - СМИ

Загороднюк, Зеленский и Полторак. Министерство обороны Украины, 30 августа 2019 года
фото: www.president.gov.ua
Новоназначенный министр обороны Украины Андрей Загороднюк родился 1977 года. Имеет два высших образования, которые получил в Оксфордском университете (специальность - финансы), а также Киевском национальном университете (правоведение)

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на NV.ua .

Также он является основателем и генеральным директором компании "Дискавери - буровое оборудование (Украина)", занимающейся проектированием, изготовлением и сервисным обслуживанием буровых установок и является дочерним подразделением лондонского предприятия Discovery Industrial Services Ltd.

Кроме того, Загороднюк - член наблюдательного совета "Укрнафты", более 40% акций которой принадлежат структурам украинского миллиардера Игоря Коломойского.

Читайте также: Первые 100 дней внутренней политики президента Зеленского

В сентябре 2015 года Загороднюк возглавил Проектный офис реформ Министерства обороны Украины при министре Степане Полтораку.

5 июля 2019 года - назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, а 9 июля - членом Наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 августа, 2019 суббота

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

31 августа, 2019 суббота

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать