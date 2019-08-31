Новый министр обороны входит в наблюдательный совет "Укрнафты" и имеет свой бизнес, - СМИ

31 августа, 2019, 10:44

Загороднюк, Зеленский и Полторак. Министерство обороны Украины, 30 августа 2019 года фото: www.president.gov.ua

Новоназначенный министр обороны Украины Андрей Загороднюк родился 1977 года. Имеет два высших образования, которые получил в Оксфордском университете (специальность - финансы), а также Киевском национальном университете (правоведение)

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на NV.ua .

Также он является основателем и генеральным директором компании "Дискавери - буровое оборудование (Украина)", занимающейся проектированием, изготовлением и сервисным обслуживанием буровых установок и является дочерним подразделением лондонского предприятия Discovery Industrial Services Ltd.

Кроме того, Загороднюк - член наблюдательного совета "Укрнафты", более 40% акций которой принадлежат структурам украинского миллиардера Игоря Коломойского.

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В сентябре 2015 года Загороднюк возглавил Проектный офис реформ Министерства обороны Украины при министре Степане Полтораку.

5 июля 2019 года - назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, а 9 июля - членом Наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.